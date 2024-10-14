Фанаты сборной Германии красиво попрощались с Нойером, Кроосом, Гюндоганом и Мюллером

Несколько бывших игроков сборной Германии посетили матч Лиги наций против Нидерландов.

Это Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган и Томас Мюллер. Все они закончили карьеру в национальной команде после Евро-2024.

Также на игру приглашали Тони Крооса, но он не смог приехать из-за занятости в собственной детской академии.

Перед началом матча для экс-футболистов немецкой сборной устроили специальную церемонию.

Фанаты на трибунах красиво попрощались с ними, подготовив огромные баннеры в виде их фотографий.

Фото: IMAGO / Global Look Press