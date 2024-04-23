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    Араухо высказался о конфликте с Гюндоганом

    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о завершении конфликта с хавбеком команды Илкаем Гюндоганом. После поражения от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий футболист сказал, что на месте уругвайского защитника предпочел бы допустить выход один на один, а не получить красную карточку за фол.

    «Он извинился, и на этом для меня тема закрыта. Больше сказать нечего. Я попал в эту команду потому, что психологически очень силен. Я много работаю.

    Думаю, что в футбольном плане никто не сможет меня ни в чем упрекнуть. На днях произошла одна вещь, было огорчение. Все об этом знают, а также знают, что мне нужно не унывать», – сказал Араухо.

    • Уругваец получил красную карточку на 29-й минуте того матча – судья зафиксировал фол последней надежды со стороны защитника «блауграны» на Брэдли Барколя.
    • «Барселона» до удаления Араухо вела со счетом 1:0, а после пропустила 4 мяча и выбыла из турнира.

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    Источник: Forbes

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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1713861274
    ну так Гюндоган прав, но не прав, что это озвучил. Чувак просто убил интригу своим фолом
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