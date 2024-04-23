Араухо высказался о конфликте с Гюндоганом

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о завершении конфликта с хавбеком команды Илкаем Гюндоганом. После поражения от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий футболист сказал, что на месте уругвайского защитника предпочел бы допустить выход один на один, а не получить красную карточку за фол.

«Он извинился, и на этом для меня тема закрыта. Больше сказать нечего. Я попал в эту команду потому, что психологически очень силен. Я много работаю.

Думаю, что в футбольном плане никто не сможет меня ни в чем упрекнуть. На днях произошла одна вещь, было огорчение. Все об этом знают, а также знают, что мне нужно не унывать», – сказал Араухо.