«Барселона» не может зарегистрировать Ольмо, несмотря на уход Гюндогана

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо остается в подвешенном состоянии.

Клуб не может его зарегистрировать, несмотря на уход Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.

Каталонцам еще нужны деньги для регистрации полузащитника. Им потребуется либо расстаться с еще одним футболистом, либо подписать спонсорский контракт с Nike.