«Барселона» не может зарегистрировать Ольмо, несмотря на уход Гюндогана

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо остается в подвешенном состоянии.
Клуб не может его зарегистрировать, несмотря на уход Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити» в качестве свободного агента.
Каталонцам еще нужны деньги для регистрации полузащитника. Им потребуется либо расстаться с еще одним футболистом, либо подписать спонсорский контракт с Nike.
- О покупке Ольмо было объявлено 9 августа.
- Он перешел из «Лейпцига» за 55+7 миллионов евро.
- Хавбек уже пропустил матч 1-го тура Примеры против «Валенсии» (2:1).
Источник: Cope