Гюндоган – о победе над Данией: «Нам немного повезло»

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился своими соображениями по поводу победы над Данией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Игра, которая запомнится! Честно говоря, это было немного странно. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо оборонялась на протяжении большей части матча, но мы заслужили победу. Атмосфера была великолепной. Когда зазвучал гимн, можно было по‐настоящему почувствовать, что зрители готовы нас поддержать. Честно говоря, меньшего я и не ожидал от Дортмунда. Всегда приятно возвращаться сюда, и теперь мы с нетерпением ждем возвращения в Штутгарт», – прокомментировал Гюндоган.