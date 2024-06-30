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Гюндоган – о победе над Данией: «Нам немного повезло»

30 июня 2024, 03:02

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился своими соображениями по поводу победы над Данией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Игра, которая запомнится! Честно говоря, это было немного странно. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо оборонялась на протяжении большей части матча, но мы заслужили победу. Атмосфера была великолепной. Когда зазвучал гимн, можно было по‐настоящему почувствовать, что зрители готовы нас поддержать. Честно говоря, меньшего я и не ожидал от Дортмунда. Всегда приятно возвращаться сюда, и теперь мы с нетерпением ждем возвращения в Штутгарт», – прокомментировал Гюндоган.

  • Германия сумела переиграть Данию (2:0), сумев отправить в ворота соперника 2 мяча и сохранив ворота в неприкосновенности.
  • Теперь немцы сыграют в 1/4 финала домашнего континентального первенства. Там им придется сразится с победителем пары Испания – Грузия.
  • 33-летний Илкай Гюндоган, играющий на позиции центрального хавбека, провел на Евро все 4 поединка. В матче Данией он отыграл 65 минут. На счету футболиста «Барселоны» 1 гол и 2 голевых паса.
  • Отметим, что последний раз немецкая национальная команда завоевывала золотые медали на крупном турнире в 2014 году. Тогда немцы в финале чемпионата мира переиграли сборную Аргентины со счетом 1:0. Тренировал немецкую сборную Йоахим Лeв.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Германия Дания Гюндоган Илкай
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