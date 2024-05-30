Рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов-2023/24 по версии Goal

Сайт Goal составил рейтинг лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2023/24, включив в него 21 игрока. Первую позицию занял защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Матс Хуммельс («Боруссия» Д);
2. Винисиус («Реал»);
3. Тони Кроос («Реал»);
4. Гарри Кейн («Бавария»);
5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
6. Джуд Беллингем («Реал»);
7. Марсель Забитцер («Боруссия» Д);
8. Никлас Фуллкруг («Боруссия» Д);
9. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
10. Йозуа Киммих («Бавария»);
11. Грегор Кобель («Боруссия» Д);
12. Родриго («Реал»);
13. Антуан Гризманн («Атлетико»);
14. Нико Шлоттербек («Боруссия» Д);
15. Витинья («ПСЖ»);
16. Юлиан Брандт («Боруссия» Д);
17. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»);
18. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
19. Илкай Гюндоган («Барселона»);
20. Давид Раум («РБ Лейпциг»);
21. Родри («Манчестер Сити»).
- В финале Лиги чемпионов 1 июня «Боруссия» Д сыграет с «Реалом».
- Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.