РПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»

Пресс-служба РПЛ напомнила, что Алексей Батраков не впервые сыграет против «Барселоны».
Каталонцы – соперник «Галатасарая» на общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.
В августе 2019 года 14-летний капитан юношеской команды «Локомотива» Батраков противостоял сверстникам из «Барсы» в финале турнира UTLC Cup на «РЖД Арене».
Тогда он не реализовал пенальти, а сине-гранатовые победили в серии 11-метровых.
Телеграм-канал РПЛ выложил фото плачущего Батракова с подписью: «Будет реванш?»
Источник: телеграм-канал РПЛ