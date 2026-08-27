РПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»

Пресс-служба РПЛ напомнила, что Алексей Батраков не впервые сыграет против «Барселоны».

Каталонцы – соперник «Галатасарая» на общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.

В августе 2019 года 14-летний капитан юношеской команды «Локомотива» Батраков противостоял сверстникам из «Барсы» в финале турнира UTLC Cup на «РЖД Арене».

Тогда он не реализовал пенальти, а сине-гранатовые победили в серии 11-метровых.

Телеграм-канал РПЛ выложил фото плачущего Батракова с подписью: «Будет реванш?»