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  • Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов

Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов

27 августа, 23:41
1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «ПСЖ» и «Галатасарая» на общем этапе ЛЧ-2026/27.

Это будет противостояние команд Матвея Сафонова и Алексея Батракова.

«Прекрасный матч! Естественно, будем смотреть. Пожелаем удачи и «ПСЖ», и «Галатасараю». Это же кайф и радость, правда?

Пусть Батраков бьет, а Сафонов вытаскивает. Также Леша пусть забивает, но такие мячи, которые не потащит даже Сафонов.

Я считаю, что это прекрасная жеребьевка. У обоих будет мотивация. Один хочет забить, второй – отбить», – сказал Губерниев.

  • Сафонов – 2-кратный победитель ЛЧ в составе «ПСЖ».
  • Батраков еще не играл в еврокубках. Он перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» 20 августа.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ПСЖ Галатасарай Сафонов Матвей Батраков Алексей Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
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нейтральныйкакникто
1788670649
Круглый дурачок , однако!!!Противостояние Батраков- Сафонов, это вилами на воде писано. Надо ещё дождаться их хорошей игры , а то оба ещё будут сидеть на лавке запасных.
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