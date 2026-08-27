Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от игры «ПСЖ» и «Галатасарая» на общем этапе ЛЧ-2026/27.

Это будет противостояние команд Матвея Сафонова и Алексея Батракова.

«Прекрасный матч! Естественно, будем смотреть. Пожелаем удачи и «ПСЖ», и «Галатасараю». Это же кайф и радость, правда?

Пусть Батраков бьет, а Сафонов вытаскивает. Также Леша пусть забивает, но такие мячи, которые не потащит даже Сафонов.

Я считаю, что это прекрасная жеребьевка. У обоих будет мотивация. Один хочет забить, второй – отбить», – сказал Губерниев.