ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче

ЛАСК совершил впечатляющий камбэк в противостоянии с «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.
Шотландцы победили со счетом 3:0 в первом матче, но австрийская команда сумела отыграться.
ЛАСК разгромил «Селтик» со счетом 4:1 в основное время, а в дополнительных таймах забил еще один гол.
Клуб из Линца впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ.
Лига чемпионов. 4 раунд
ЛАСК - Селтик - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: 0:1 - К. МакГрегор, 21; 1:1 - М. Усор, 32; 2:1 - Р. Любичич, 48; 3:1 - С. Адениран, 58; 4:1 - Ф. Флеккер, 90; 5:1 - С. Адениран, 109.
Незабитые пенальти: С. Адениран, 115 - нет.
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ЛАСК
Селтик
Андрес Андраде
0%
Лукас Юнгвирт
0%
Джордж Белло
0%
Хавьер Мбуямба
0%
Торнич
0%
Каспер Йоргенсен
0%
Мелайро Богард
0%
Роберт Любичич
0%
Саша Хорват
0%
Мозес Усор
0%
Самуэль Адениран
0%
Алессандро Шепф
0%
Miguel Freckleton
0%
Иван Дибанго
0%
Кристоф Данек
0%
Кристоф Ланг
0%
Флориан Флеккер
0%
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Colby Donovan
0%
Вильями Синисало
0%
Остон Трасти
0%
Киран Тирни
0%
Каллум МакГрегор
0%
Бенжамин Нигрен
0%
Хен-Джун Ян
0%
Каспер Хег
0%
Кэмерон Картер-Викерс
0%
Камило Дуран
0%
Mika Baur
0%
Себастьян Тунекти
0%
Рео Хатате
0%
Лайам Скейлз
0%
Люк МакКован
0%
Дейн Маррей
0%
Энтони Ролстон
0%
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Источник: «Бомбардир»