ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче

ЛАСК совершил впечатляющий камбэк в противостоянии с «Селтиком» в квалификации Лиги чемпионов-2026/27.

Шотландцы победили со счетом 3:0 в первом матче, но австрийская команда сумела отыграться.

ЛАСК разгромил «Селтик» со счетом 4:1 в основное время, а в дополнительных таймах забил еще один гол.

Клуб из Линца впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ.