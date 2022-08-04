- 4 августа 2022
- 14:48 Агент Кечкеша опроверг заявление «Пари НН» о том, что венгр приостановил контракт: «Переход в ЛАСК – полноценный трансфер»
- 11:55 Венгерский защитник Кечкеш бесплатно ушел из «Пари НН» 4
- 18 марта 2022
- 01:17 Лига конференций. ПАОК, «Рома», «Славия» и «Фейеноорд» прошли дальше
- 10 марта 2022
- 22:52 Лига конференций. «Рома» обыграла «Витесс», «Фейеноорд» разгромил «Партизан» и другие результаты
- 25 февраля 2022
- 15:28 «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала Лиги конференций 1
- 5 февраля 2022
- 19:11 Йовичич перешел из «Урала» в ЛАСК
- 27 августа 2021
- 15:06 Жеребьевка Лиги конференций: все группы 10
- 3 июля 2021
- 22:44 Шварц – после разгрома от ЛАСКа: «Динамо» очень хорошо показало себя» 5
- 19:55 Товарищеский матч. «Динамо» крупно проиграло ЛАСКу 11
- 17:33 Шварц выпустил на матч с ЛАСК Будачева, Кутицкого, Лаксальта
- 4 декабря 2020
- 07:58 Бэйл забил 200-й гол за карьеру. 57 – за «Тоттенхэм»
- 3 декабря 2020
- 22:57 Лига Европы. «Тоттенхэм» упустил победу над ЛАСКом; «Милан» обыграл «Селтик», уступая 0:2, и другие результаты
- 22 октября 2020
- 23:59 Лига Европы. «Тоттенхэм», «Лестер», «Милан» и «Вильярреал» победили, забив по 3+ гола 1
- 6 августа 2020
- 00:01 Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» прошел в 1/8 финала ЛАСК, «Интер» – «Хетафе»
- 10 июля 2020
- 14:24 Жеребьевка ЛЕ. «Шахтер» в случае победы над «Вольфсбургом» сыграет с «Базелем» или «Айнтрахтом» и другие пары 6
- 28 мая 2020
- 22:48 С австрийского ЛАСКа сняли шесть очков. Команда начала контактные тренировки раньше времени 3
- 12 марта 2020
- 23:40 «Манчестер Юнайтед» одержал крупнейшую за последние 55 лет гостевую победу в плей-офф еврокубков 4
- 22:49 Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК и другие результаты 1
- 22:14 Бруну Фернандеш совершил 7 голевых действий в первых 9 матчах за «Манчестер Юнайтед»
- 27 февраля 2020
- 22:53 Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» – «Эспаньол» и другие результаты ответных матчей 2
- 21 февраля 2020
- 00:59 Лига Европы. «Арсенал» минимально выиграл у «Олимпиакоса» и другие результаты 1/16 финала 5
- 14 февраля 2020
- 23:12 «Зальцбург» впервые с 2016 года проиграл дома в Бундеслиге. Серия составила 52 матча без поражений
- 25 января 2020
- 15:43 Товарищеский матч. Дубль Влашича помог ЦСКА победить ЛАСК 2