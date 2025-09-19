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Австрия. Бундеслига
Команды
ЛАСК
€ 47 млн
ЛАСК
Линц
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Линцер Гугл
Сайт:
http://www.lask.at
Тренер:
Маркус Шопп
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Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
9 сентября
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
8 сентября
«АЕК» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«АЕК» – «ЛАСК»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
Трансляция
«ЛАСК» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«ЛАСК» – «Селтик»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Селтик» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Селтик» – «ЛАСК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры: «Время пришло»
2025.09.19 22:15
2
Фото
«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером
2025.01.15 15:04
8
Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»
2025.01.10 13:52
1
«Спартак» может досрочно разорвать контракт с защитником
2025.01.10 08:41
6
«Спартак» нашел новую команду для Тавареша
2025.01.09 22:41
2
Австрийский клуб хочет вернуть защитника в «Спартак»
2025.01.08 08:25
37
«Фиорентина» забила 7 голов в матче Лиги конференций
2024.12.12 23:10
Трансляция
«Фиорентина» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
«Спартак» не сможет вернуть Тавареша зимой
2024.10.09 18:51
11
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
2024.08.16 07:45
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
2024.07.23 17:17
28
Суд вынес приговор Джерому Боатенгу, обвинявшемуся в причинении телесных повреждений девушке
2024.07.19 20:47
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Джером Боатенг нашел новый клуб
2024.05.31 15:38
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
2023.12.01 00:56
Трансляция
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
2023.11.30 13:36
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