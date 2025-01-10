«Спартак» может досрочно разорвать контракт с защитником

«Спартак» этой зимой может расторгнуть соглашение с защитником Томашем Таварешом, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Всe из-за того, что по условиям контракта московский клуб не может заявить футболиста на сезон. Вместе с агентами «Спартак» попытается найти игроку новую команду.

ЛАСК, который арендовал Тавареша, не взял футболиста на сбор и выразил желание досрочно расторгнуть соглашение с ним.

Португалец должен был выступать за австрийский клуб до конца нынешнего сезона.

23-летний Тавареш провел в этом сезоне 4 матча за ЛАСК, отдал 1 голевую передачу.

Срок контракта игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.