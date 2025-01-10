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    «Спартак» может досрочно разорвать контракт с защитником

    «Спартак» этой зимой может расторгнуть соглашение с защитником Томашем Таварешом, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Всe из-за того, что по условиям контракта московский клуб не может заявить футболиста на сезон. Вместе с агентами «Спартак» попытается найти игроку новую команду.

    • ЛАСК, который арендовал Тавареша, не взял футболиста на сбор и выразил желание досрочно расторгнуть соглашение с ним.
    • Португалец должен был выступать за австрийский клуб до конца нынешнего сезона.
    • 23-летний Тавареш провел в этом сезоне 4 матча за ЛАСК, отдал 1 голевую передачу.
    • Срок контракта игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (7)
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    subbotaspartak
    1736489344
    Прастите, Таварищ...
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    JIEGEHDA
    1736494019
    -4 ляма евро если чо Был бы. Кончен..м как Спартач 70 считал бы и зарплату конечно. Но мы же не такие
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    alefreddy
    1736495964
    пристроят однозначно
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    LB
    1736496562
    Гусь свинье не товарищ
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    САДЫЧОК
    1736505887
    Отличный футболист Станкович жираф! Пока дойдут до него все игроки разбегутся, это как с Дуарте, как можно не видеть , что он лучше Литвинова в 10 раз! Также как Умаров, Рябчук это футболисты низкого уровня!
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    Интерес
    1736506604
    Возьму Господина,пана,или камарада.
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