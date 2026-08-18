Матч плей-офф Лиги чемпионов между шотландским «Селтиком» и австрийским «ЛАСК» пройдет 19 августа в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обе команды подходят к решающему противостоянию в отличной форме: хозяева одержали три победы подряд и забивают в 16 матчах кряду, тогда как гости выиграли пять последних встреч и демонстрируют феноменальную игру в обороне – в среднем 0,20 пропущенного гола за последние пять игр. Встречаются две атакующие команды с разными стилями, и исход первого матча может стать определяющим в борьбе за выход в групповой этап. Кто же сумеет сделать первый шаг к мечте – шотландский гранд, который полагается на мощную поддержку трибун, или австрийский коллектив, который набрал ход и готов преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

В пользу «Селтика» говорит их впечатляющая атакующая мощь и домашняя поддержка. Шотландский клуб забивает в 16 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Оборона хозяев также выглядит надежной: в среднем они пропускают 0,80 гола за последние пять игр. В текущем сезоне «Селтик» уверенно стартовал: разгромы «Данди Юнайтед» (4-0) и «Килмарнока» (5-1), а также победа над «Данди» (1-0). Однако стоит отметить, что «ЛАСК» обладает одной из лучших защит в квалификации, и «Селтику» будет непросто взломать оборону австрийцев. Кроме того, в товарищеском матче 2014 года «Селтик» побеждал «ЛАСК» (5-2), но те данные устарели и не отражают текущую силу команд.

«ЛАСК» подходит к матчу с феноменальной защитой – команда пропускает в среднем всего 0,20 гола за последние пять игр, что делает ее одной из самых надежных в квалификации. При этом атака австрийцев также впечатляет: в среднем они забивают 3,60 гола за матч и забивают в шести последних встречах. В чемпионате Австрии «ЛАСК» стартовал мощно: победы над «Ридом» (4-1), «Аустрией» (2-0) и «ГАКом» (3-0), а также разгром в Кубке (7-0). Однако выездные матчи в Лиге чемпионов – всегда серьезное испытание, и против такого соперника, как «Селтик», с его атакующей мощью и домашней поддержкой, австрийцам будет непросто. В очных встречах команды не пересекались в официальных матчах, что лишает их возможности опереться на исторические результаты.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Селтик» имеет преимущество домашнего поля и более мощную атаку, тогда как «ЛАСК» делает ставку на организованную оборону и контратаки. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и стабильно забивают, они выглядят фаворитами, однако австрийцы способны создать проблемы за счет своей дисциплины в защите и быстрых переходов в атаку. Ожидается, что «Селтик» добьется победы, но «ЛАСК» может забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Текущая форма «Селтика» впечатляет – 16 матчей с голами и 2,60 гола за игру, тогда как «ЛАСК» демонстрирует феноменальную защиту (0,20 пропущенного гола) и высокую результативность. Учитывая, что «Селтик» играет на своем поле, а «ЛАСК» в гостях в Лиге чемпионов не имеет опыта таких матчей, хозяева выглядят фаворитами, но австрийцы способны преподнести сюрприз за счет своей организованности.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 5 2 В среднем за матч 2.5 3:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд ЛАСК 5 : 1 Селтик Лига чемпионов, 4 раунд ЛАСК 5 : 1 Селтик Лига чемпионов, 4 раунд Селтик 3 : 0 ЛАСК

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Селтика» с разницей минимум в один мяч. Шотландский клуб забивает в 16 матчах подряд, имеет мощную поддержку трибун и играет на своем поле, где традиционно силен. Гости, несмотря на надежную защиту, играют на выезде и уступают в опыте еврокубковых матчей такого уровня. Ожидаем, что «Селтик» использует свое преимущество и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Селтика» с форой (-1) с коэффициентом 1.98.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Селтиком» и «ЛАСК» состоится 19 августа 2026 года в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.