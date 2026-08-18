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«Селтик» – «ЛАСК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

18 августа 2026 8:11
Селтик - ЛАСК
19 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
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1.98
Победа «Селтика» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги чемпионов между шотландским «Селтиком» и австрийским «ЛАСК» пройдет 19 августа в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обе команды подходят к решающему противостоянию в отличной форме: хозяева одержали три победы подряд и забивают в 16 матчах кряду, тогда как гости выиграли пять последних встреч и демонстрируют феноменальную игру в обороне – в среднем 0,20 пропущенного гола за последние пять игр. Встречаются две атакующие команды с разными стилями, и исход первого матча может стать определяющим в борьбе за выход в групповой этап. Кто же сумеет сделать первый шаг к мечте – шотландский гранд, который полагается на мощную поддержку трибун, или австрийский коллектив, который набрал ход и готов преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

В пользу «Селтика» говорит их впечатляющая атакующая мощь и домашняя поддержка. Шотландский клуб забивает в 16 последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Оборона хозяев также выглядит надежной: в среднем они пропускают 0,80 гола за последние пять игр. В текущем сезоне «Селтик» уверенно стартовал: разгромы «Данди Юнайтед» (4-0) и «Килмарнока» (5-1), а также победа над «Данди» (1-0). Однако стоит отметить, что «ЛАСК» обладает одной из лучших защит в квалификации, и «Селтику» будет непросто взломать оборону австрийцев. Кроме того, в товарищеском матче 2014 года «Селтик» побеждал «ЛАСК» (5-2), но те данные устарели и не отражают текущую силу команд.

«ЛАСК» подходит к матчу с феноменальной защитой – команда пропускает в среднем всего 0,20 гола за последние пять игр, что делает ее одной из самых надежных в квалификации. При этом атака австрийцев также впечатляет: в среднем они забивают 3,60 гола за матч и забивают в шести последних встречах. В чемпионате Австрии «ЛАСК» стартовал мощно: победы над «Ридом» (4-1), «Аустрией» (2-0) и «ГАКом» (3-0), а также разгром в Кубке (7-0). Однако выездные матчи в Лиге чемпионов – всегда серьезное испытание, и против такого соперника, как «Селтик», с его атакующей мощью и домашней поддержкой, австрийцам будет непросто. В очных встречах команды не пересекались в официальных матчах, что лишает их возможности опереться на исторические результаты.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Селтик» имеет преимущество домашнего поля и более мощную атаку, тогда как «ЛАСК» делает ставку на организованную оборону и контратаки. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и стабильно забивают, они выглядят фаворитами, однако австрийцы способны создать проблемы за счет своей дисциплины в защите и быстрых переходов в атаку. Ожидается, что «Селтик» добьется победы, но «ЛАСК» может забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Текущая форма «Селтика» впечатляет – 16 матчей с голами и 2,60 гола за игру, тогда как «ЛАСК» демонстрирует феноменальную защиту (0,20 пропущенного гола) и высокую результативность. Учитывая, что «Селтик» играет на своем поле, а «ЛАСК» в гостях в Лиге чемпионов не имеет опыта таких матчей, хозяева выглядят фаворитами, но австрийцы способны преподнести сюрприз за счет своей организованности.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
5
2
В среднем за матч
2.5
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
ЛАСК
5 : 1
25.08.2026
Селтик
Лига чемпионов, 4 раунд
ЛАСК
5 : 1
25.08.2026
Селтик
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик
3 : 0
19.08.2026
ЛАСК

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
ЛАСК
1
Лукас Юнгвирт
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
10
Каспер Йоргенсен
ПЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
30
Саша Хорват
(К) АП
8
Мозес Усор
ПВ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
19
Callum Osmand
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
23
Хессем Хассан
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
ЛАСК
50
Fabian Schillinger
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
21
Manoël Verhaeghe
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
4-1-3-2
1
Синисало
63
Тирни
6
Трасти
20
Картер-Викерс
51
42
МакГрегор
11
Дуран
13
Ян
8
Нигрен
22
9
Хег
3-2-1-3-1
1
Юнгвирт
16
Андраде
4
Мбуямба
43
Торнич
10
Йоргенсен
2
Белло
10
Любичич
8
Усор
30
Хорват
9
Данек
7
Адениран
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
11
Дуран
23
Хассан
23
Хассан
11
Дуран
13
Ян
17
Тунекти
17
Тунекти
13
Ян
63
Тирни
5
Скейлз
5
Скейлз
63
Тирни
22
5
Хатате
5
Хатате
22
9
Данек
18
Шепф
18
Шепф
9
Данек
8
Усор
27
Ланг
27
Ланг
8
Усор
Остались в запасе
Селтик
ЛАСК
19
Callum Osmand
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
47
Дейн Маррей
ЦП
31
Ross Doohan
ВР
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
50
Fabian Schillinger
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
21
Manoël Verhaeghe
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
5
Art Smakaj
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
19
Callum Osmand
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
47
Дейн Маррей
ЦП
31
Ross Doohan
ВР
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
50
Fabian Schillinger
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
21
Manoël Verhaeghe
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
5
Art Smakaj
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Маркус Шопп
Селтик
Точно не сыграют
Жота
ЛВ
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Алистер Джонстон
ПЗ
ЛАСК
Точно не сыграют
R. Harakate
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Селтика» с разницей минимум в один мяч. Шотландский клуб забивает в 16 матчах подряд, имеет мощную поддержку трибун и играет на своем поле, где традиционно силен. Гости, несмотря на надежную защиту, играют на выезде и уступают в опыте еврокубковых матчей такого уровня. Ожидаем, что «Селтик» использует свое преимущество и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Селтика» с форой (-1) с коэффициентом 1.98.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Селтиком» и «ЛАСК» состоится 19 августа 2026 года в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Селтик» – «ЛАСК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

1.98
Победа «Селтика» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов ЛАСК Селтик
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