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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Селтик
€ 101 млн
Селтик
Глазго
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Селтик Парк
Сайт:
http://www.celticfc.net/
Тренер:
Мартин О'Нил
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«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
26 августа
23
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
Трансляция
«ЛАСК» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«ЛАСК» – «Селтик»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Селтик» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Селтик» – «ЛАСК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
27 мая
4
«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах
16 мая
4
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
Топ-25 клубов Европы по продажам сувениров
27 февраля
5
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
Трансляция
«Штутгарт» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Трансляция
«Селтик» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
«Селтик» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.62
18 февраля
Видео
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
7 февраля
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Трансляция
«Селтик» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Селтик» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.9
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
Трансляция
«Болонья» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Болонья» – «Селтик»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.52
21 января
Фото
«Манчестер Сити» отдал защитника в аренду клубу Бундеслиги
7 января
1
Трансляция
«Селтик» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Селтик» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83
2025.12.10 09:42
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
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