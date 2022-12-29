- 27 февраля
- 08:10 «Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 6-й раз за последние 7 сезонов. В финале победили «Рейнджерс» 1
- 20 февраля
- 12:20 Шведский клуб подал в суд на «Рубин» 2
- 23 января
- 08:20 Клуб Бундеслиги купил защитника сборной Хорватии Юрановича
- 8 января
- 15:50 Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
- 2 января
- 21:21 ШПЛ. «Рейнджерс» упустил победу над «Селтиком» (2:2)
- 29 декабря 2022
- 00:17 «Челси» – в гонке за защитника сборной Хорватии Юрановича
- 19 декабря 2022
- 19:50 «Барселона» интересуется защитником сборной Хорватии
- 9 декабря 2022
- 00:50 Два испанских клуба претендуют на защитника сборной Хорватии Юрановича
- 2 ноября 2022
- 22:37 Лига чемпионов. «Реал» и «Лейпциг» разгромили «Селтик» и «Шахтер» и вышли в плей-офф
- 25 октября 2022
- 23:54 Лига чемпионов. «Реал» проиграл «Лейпцигу», «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком»
- 5 октября 2022
- 21:46 Лига чемпионов. «Лейпциг» переиграл «Селтик» (3:1) 1
- 22 сентября 2022
- 10:00 Тренер «Селтика» не собирается уходить в «Лестер»
- 16 сентября 2022
- 20:48 Фото Фанаты «Селтика» вывесили оскорбительный баннер на фоне смерти Елизаветы II 3
- 14 сентября 2022
- 21:53 Лига чемпионов. «Шахтер» и «Селтик» сыграли вничью в Варшаве
- 7 сентября 2022
- 07:32 Модрич установил рекорд последних 57 лет 1
- 00:58 Анчелотти раскрыл подробности травмы Бензема 1
- 00:27 Азар забил за «Реал» впервые за девять месяцев
- 6 сентября 2022
- 23:56 Лига чемпионов. «Милан» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Реал» разгромил «Селтик»
- 23:20 Бензема получил травму в матче с «Селтиком». Его заменили на 30-й минуте
- 19:54 Трансляция Где смотреть «Селтик» – «Реал», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 6 сентября
- 3 сентября 2022
- 16:30 ШПЛ. «Селтик» разгромил «Рейнджерс» – 4:0 2
- 2 сентября 2022
- 09:45 Абильдгор обратился к болельщикам на русском после перехода из «Рубина» в «Селтик»