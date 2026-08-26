Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»

«Селтик» рассматривает возможность трансфера вратаря «Зенита» Дениса Адамова.

По данным источника, шотландский клуб видит в игроке несколько плюсов: «школа «Краснодара», ставшая брендом после успеха Сафонова в «ПСЖ», истекающий следующим летом контракт, плюс хорошие вратарские показатели». Главный минус – политические риски.

Сам Адамов готов к переезду Шотландию и хочет попробовать себя в Европе.