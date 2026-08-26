Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»

«Селтик» рассматривает возможность трансфера вратаря «Зенита» Дениса Адамова.
По данным источника, шотландский клуб видит в игроке несколько плюсов: «школа «Краснодара», ставшая брендом после успеха Сафонова в «ПСЖ», истекающий следующим летом контракт, плюс хорошие вратарские показатели». Главный минус – политические риски.
Сам Адамов готов к переезду Шотландию и хочет попробовать себя в Европе.
- 28-летний россиянин в этом сезоне провел 6 матчей за «Зенит», пропустил 5 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
- Transfermarkt оценивает стоимость Адамова в 3,5 миллиона евро.
- Он провел 1 матч за сборную России.
- «Селтик» в этом сезоне сыграет на общем этапе Лиги Европы.