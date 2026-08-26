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Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»

26 августа, 16:17
23

«Селтик» рассматривает возможность трансфера вратаря «Зенита» Дениса Адамова.

По данным источника, шотландский клуб видит в игроке несколько плюсов: «школа «Краснодара», ставшая брендом после успеха Сафонова в «ПСЖ», истекающий следующим летом контракт, плюс хорошие вратарские показатели». Главный минус – политические риски.

Сам Адамов готов к переезду Шотландию и хочет попробовать себя в Европе.

  • 28-летний россиянин в этом сезоне провел 6 матчей за «Зенит», пропустил 5 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Адамова в 3,5 миллиона евро.
  • Он провел 1 матч за сборную России.
  • «Селтик» в этом сезоне сыграет на общем этапе Лиги Европы.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Зенит Селтик Адамов Денис
Комментарии (23)
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Красногвардейчик
1787751761
Мюлляр и СЫрожа не отпустят....им бы лишь бы убить игрока, Вендель не даст соврать
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Garrincha58
1787752252
Отпустить Адамова и взять Дёгтева это вариант, но врядли он осуществим и эти слухи наверняка распускают СМИ
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evgevg13
1787803196
Давно пора
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