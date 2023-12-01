Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Главное дерби Шотландии в проекте Стогниенко
«Если он проиграет даже на тренировке, это будет плохим днем для всех». Уникальность Коло Туре, о которой вы не знали
Коло Туре взял чемпионство с «Селтиком». Если «кельты» до конца сезона сохранят ноль в графе «поражения», то это будет не первый случай в карьере ивуарийца, когда его клуб пройдет чемпионат без осечек. «Бомбардир» рассказывает несколько зажигательных историй из жизни непобедимого защитника.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Селтик
|25
|19
|4
|2
|57:17
|61
|2
|Рейнджерс
|24
|19
|1
|4
|50:12
|58
|3
|Хартс
|25
|15
|3
|7
|33:21
|48
|4
|Килмарнок
|25
|9
|9
|7
|28:26
|36
|5
|Сент-Миррен
|25
|10
|5
|10
|29:29
|35
|6
|Данди
|24
|7
|7
|10
|31:39
|28
|7
|Мазервелл
|24
|6
|9
|9
|32:35
|27
|8
|Хиберниан
|24
|6
|8
|10
|29:39
|26
|9
|Абердин
|23
|6
|7
|10
|26:36
|25
|10
|Сент-Джонстон
|25
|5
|9
|11
|17:32
|24
|11
|Росс Каунти
|23
|4
|7
|12
|19:38
|19
|12
|Ливингстон
|25
|2
|7
|16
|15:42
|13
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Шенклэнд
|Хартс
|17
|2
|Миовски
|Абердин
|13
|3
|Сима
|Рейнджерс
|10
|4
|О'Райли
|Селтик
|10
|5
|Тавернье
|Рейнджерс
|10
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Пальма
|Селтик
|9
|2
|Спиттал
|Мазервелл
|8
|3
|О'Райли
|Селтик
|7
|4
|Армстронг
|Килмарнок
|6
|5
|Бирет
|Мазервелл
|5