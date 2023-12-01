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    Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Главное дерби Шотландии в проекте Стогниенко

    Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Главное дерби Шотландии в проекте Стогниенко

    Старейшее противостояние.

    Жизнь главного вундеркинда мира: дебют в 16, выбор из трех сборных, победа в чемпионате

    Жизнь главного вундеркинда мира: дебют в 16, выбор из трех сборных, победа в чемпионате

    Карамоко Дембеле развивается по пятилетнему плану от Роджерса.

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    В Шотландии есть крутой колумбиец. Он часто получает красные, но забивает больше всех

    В Шотландии есть крутой колумбиец. Он часто получает красные, но забивает больше всех

    Морелос – главная звезда «Рейнджерс».

    Обнаженная девушка в краске. Самое удивительное представление футбольной формы
    Красота

    Обнаженная девушка в краске. Самое удивительное представление футбольной формы

    Шотландский «Эйр Юнайтед» удивляет второй год подряд. Клуб представляет футболки на будущий сезон на обнаженной девушке. «Бомбардир» показывает эти удивительные кадры.

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    Ассистент судьи удален с поля за рвоту. Как это возможно?
    Шутки

    Ассистент судьи удален с поля за рвоту. Как это возможно?

    Конечно, арбитр пошутил. Линейному судье стало плохо. Его вырвало прямо на поле, за что Крэйг Томпсон выписал своему помощнику красную карточку. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как проходил инцидент.

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    «Рейнджерс» снова в игре. Один из двух главных клубов Шотландии набирает мощь
    Возвращение

    «Рейнджерс» снова в игре. Один из двух главных клубов Шотландии набирает мощь

    «Бомбардир» рассказывает о легенде Британии, которая девять лет назад играла в финале Кубка УЕФА против «Зенита», а потом утонула в финансовых долгах и начала все по новой.

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    «Если он проиграет даже на тренировке, это будет плохим днем для всех». Уникальность Коло Туре, о которой вы не знали

    «Если он проиграет даже на тренировке, это будет плохим днем для всех». Уникальность Коло Туре, о которой вы не знали

    Коло Туре взял чемпионство с «Селтиком». Если «кельты» до конца сезона сохранят ноль в графе «поражения», то это будет не первый случай в карьере ивуарийца, когда его клуб пройдет чемпионат без осечек. «Бомбардир» рассказывает несколько зажигательных историй из жизни непобедимого защитника.

    «Селтик», «Барселона», «Челси» и другие шизанутые рождественские видео
    Видео дня

    «Селтик», «Барселона», «Челси» и другие шизанутые рождественские видео

    В преддверии новогодних праздников европейские клубы соревновались в том, кто выпустит наиболее оригинальный рождественский ролик. «Бомбардир» отобрал самые интересные.

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    Видео дня: одноногий фанат признан автором лучшего гола в Шотландии
    Гол месяца

    Видео дня: одноногий фанат признан автором лучшего гола в Шотландии

    Автором лучшего гола месяца в шотландском Премьершипе был признан фанат «Данди Юнайтед» Томми Маккей. Несмотря на то, что у Томми нет одной ноги, его удар получился замечательным.

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    «Могу умереть, но не собираюсь сдаваться». Как бунтарь Риксен продолжает бороться со смертью
    Поддержка

    «Могу умереть, но не собираюсь сдаваться». Как бунтарь Риксен продолжает бороться со смертью

    Сегодня бывшему игроку «Зенита» Фернандо Риксену исполняется 40 лет. Вот уже третий год он сражается с непобедимой болезнью. «Бомбардир» рассказывает о главном испытании в жизни футболиста.

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    «Рейнджерс» возвращается в Премьер-лигу спустя четыре года
    История преодоления

    «Рейнджерс» возвращается в Премьер-лигу спустя четыре года

    Самый титулованный клуб Шотландии пережил финансовый кризис и продрался через низшие дивизионы обратно в Премьер-лигу. «Бомбардир» рассказывает, как «Рейнджерс» похоронили все, но не его болельщики.

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    Все статьи
    Футбольные матчи
    Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    6 февраля, вторник
    22:45
    Мазервелл
    Росс Каунти
    5
    0
    Матч завершен
    23:00
    Рейнджерс
    Абердин
    2
    1
    Матч завершен
    7 февраля, среда
    22:45
    Сент-Миррен
    Данди
    2
    0
    Матч завершен
    22:45
    Сент-Джонстон
    Хартс
    0
    1
    Матч завершен
    22:45
    Килмарнок
    Ливингстон
    1
    0
    Матч завершен
    23:00
    Хиберниан
    Селтик
    1
    2
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
    11 февраля, воскресенье
    17:00
    Данди
    Сент-Джонстон
    2
    1
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
    14 февраля, среда
    22:45
    Рейнджерс
    Росс Каунти
    Не начался
    П1
    1.09
    Х
    10
    П2
    24
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    22:45
    Абердин
    Мазервелл
    Не начался
    П1
    1.88
    Х
    3.6
    П2
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    Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    17 февраля, суббота
    18:00
    Ливингстон
    Сент-Миррен
    Не начался
    П1
    3.3
    Х
    3.15
    П2
    2.3
    Реклама 18+
    18:00
    Селтик
    Килмарнок
    Не начался
    П1
    1.22
    Х
    6.5
    П2
    12.5
    Реклама 18+
    18:00
    Хартс
    Мазервелл
    Не начался
    П1
    1.67
    Х
    3.7
    П2
    5.4
    Реклама 18+
    18:00
    Абердин
    Хиберниан
    Не начался
    П1
    2.1
    Х
    3.4
    П2
    3.55
    Реклама 18+
    18:00
    Данди
    Росс Каунти
    Не начался
    П1
    1.85
    Х
    3.7
    П2
    4.1
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    18 февраля, воскресенье
    15:00
    Сент-Джонстон
    Рейнджерс
    Не начался
    П1
    11.5
    Х
    6.1
    П2
    1.25
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    Все матчи
    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Селтик25194257:1761
    2Рейнджерс24191450:1258
    3Хартс25153733:2148
    4Килмарнок2599728:2636
    5Сент-Миррен251051029:2935
    6Данди24771031:3928
    7Мазервелл2469932:3527
    8Хиберниан24681029:3926
    9Абердин23671026:3625
    10Сент-Джонстон25591117:3224
    11Росс Каунти23471219:3819
    12Ливингстон25271615:4213
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