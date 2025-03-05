Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью допускает, что в будущем поработает в шотландской лиге.
Его спросили о желании возглавить «Рейнджерс», который в феврале уволил Филиппа Клемана.
«В будущем – почему бы и нет? Люди говорят, что чемпионат Шотландии – это лига двух команд, но это лига, полная страсти, а страсть в футболе – это для меня главное.
Играть на пустых стадионах или там, где не ощутить пламенной страсти, – для меня это бессмысленно.
«Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с большими фан-базами, яркими эмоциями, большой ответственностью и высокими ожиданиями, так что почему бы и нет?» – сказал Моуринью.
- Контракт португальца с «Фенербахче» рассчитан до 2026 года.
- Ранее он работал в Португалии, Англии, Италии, Испании.
Источник: ESPN