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Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»

Вчера, 20:08

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью допускает, что в будущем поработает в шотландской лиге.

Его спросили о желании возглавить «Рейнджерс», который в феврале уволил Филиппа Клемана.

«В будущем – почему бы и нет? Люди говорят, что чемпионат Шотландии – это лига двух команд, но это лига, полная страсти, а страсть в футболе – это для меня главное.

Играть на пустых стадионах или там, где не ощутить пламенной страсти, – для меня это бессмысленно.

«Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с большими фан-базами, яркими эмоциями, большой ответственностью и высокими ожиданиями, так что почему бы и нет?» – сказал Моуринью.

  • Контракт португальца с «Фенербахче» рассчитан до 2026 года.
  • Ранее он работал в Португалии, Англии, Италии, Испании.

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Источник: ESPN
Турция. Суперлига Шотландия. Премьер-лига Фенербахче Селтик Рейнджерс Моуринью Жозе
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