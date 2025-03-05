Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью допускает, что в будущем поработает в шотландской лиге.

Его спросили о желании возглавить «Рейнджерс», который в феврале уволил Филиппа Клемана.

«В будущем – почему бы и нет? Люди говорят, что чемпионат Шотландии – это лига двух команд, но это лига, полная страсти, а страсть в футболе – это для меня главное.

Играть на пустых стадионах или там, где не ощутить пламенной страсти, – для меня это бессмысленно.

«Селтик» и «Рейнджерс» – большие клубы с большими фан-базами, яркими эмоциями, большой ответственностью и высокими ожиданиями, так что почему бы и нет?» – сказал Моуринью.