  «Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах

«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах

Вчера, 16:53
4

«Хартсу» не удалось прервать гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс» в шотландской Премьер-лиге, длящуюся с 1985 года.

Команда из Эдинбурга лидировала в чемпионате перед заключительным туром, имея на одно очко больше, чем «Селтик».

«Хартс» сегодня устраивала даже ничья, но в очном матче они проиграли «Селтику» со счетом 1:3, пропустив на 87-й и 98-й минутах.

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 56-й раз в истории, опередив по этому показателю «Рейнджерс» (55).

«Хартс» не берет чемпионский титул с 1960 года.

Источник: «Бомбардир»
Шотландия. Премьер-лига Хартс Селтик
Таврида
1778941108
Вот это лузеры, совсем как Динамо в 2024 году(((
Император Бомжей
1778942593
Жаль, болел за Хартс в этом матче, просто по приколу, думал возьмут титул))
Айболид
1778945509
Буки из Dafabet фсё купили !
рылы
1778947478
жесть, конечно. ниже уже правильно написали про динамо, добавить нечего.
