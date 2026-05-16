«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах

«Хартсу» не удалось прервать гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс» в шотландской Премьер-лиге, длящуюся с 1985 года.

Команда из Эдинбурга лидировала в чемпионате перед заключительным туром, имея на одно очко больше, чем «Селтик».

«Хартс» сегодня устраивала даже ничья, но в очном матче они проиграли «Селтику» со счетом 1:3, пропустив на 87-й и 98-й минутах.

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 56-й раз в истории, опередив по этому показателю «Рейнджерс» (55).

«Хартс» не берет чемпионский титул с 1960 года.