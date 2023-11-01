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  • «Селтик» заблокировал абонементы почти 200 болельщикам за поддержку Палестины

«Селтик» заблокировал абонементы почти 200 болельщикам за поддержку Палестины

1 ноября 2023, 08:13

«Селтик» приостановил действие абонементов фан-группы, поддержавшей Палестину. Представители Green Brigade демонстрировали на «Селтик Парк» баннеры с надписями «Свободу Палестине» и «Победы сопротивлению». Также они приносили палестинские флаги на игру с «Атлетико» (2:2) в Лиге чемпионов.

В письме от клуба говорится, что решительные меры приняты в связи с «неоднократными случаями неприемлемого поведения». Подчеркивается, что «доступ к билетам на выездные матчи для болельщиков, зарегистрированных как часть группы, также будет приостановлен». Напрямую ничего о поддержке Палестины при этом не говорится.

Как передает The Telegraph, около 200 членов фан-группы получили уведомление о том, что их абонементы отныне недействительны.

  • Green Brigade не будет на игре «Селтика» с «Сент-Миррен» 1 ноября.
  • В дальнейшем запрет может быть снят, если переговоры с лидерами объединения окажутся продуктивными.

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Источник: The Telegraph
Шотландия. Премьер-лига Селтик
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