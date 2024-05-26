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    Реакция Семака на сравнение с Фергюсоном

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на сравнения с коллегой сэром Алексом Фергюсоном.

    • Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.
    • Семак продлил контракт с «Зенитом» до 2030 года.
    • Тренер возглавляет команду с 2018 года.

    – Вы уже чувствуете себя зенитовским сэром Алексом Фергюсоном или когда это ощущение будет?

    – Нет, конечно. Я человек, который делает свою работу и пытается приносить какую-то пользу ближним людям. Тем, чем могу, помогаю. Конечно, многое дано, поэтому большой спрос. Что касается продления контракта, мы прекрасно все понимаем: есть результат, все довольны, тренер работает. Если нет результата, самое простое, что сделать с командой, – убрать тренера. Это абсолютно правильно! Команду не уберешь, это изменить по ходу сезона сложно, а тренера можно в любой момент поменять, освежить, насколько в этом будет необходимость.

    Что касается всех сроков контракта, я отношусь к этому абсолютно спокойно. Благодарен руководству. Это сигнал доверия. И очень важно, что этот сигнал получили в тот момент, который был очень важным для клуба. Понятно, что, даже если бы мы в шестой раз не стали чемпионами, это был бы неплохой результат – взять пять чемпионств из шести. Но тем не менее эти разговоры вокруг гораздо поутихли, когда руководство выступило с пожеланием продлить соглашение. Таким образом они показали, что работа тренерского штаба устраивает клуб и в дальнейшем «Зенит» хотел бы идти вместе с нашим тренерским штабом. Нашему руководству большая благодарность за то, что они делают: и для команды, и для меня лично!

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (2)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1716714641
    Дурилка картонная, помогаешь бразилам обеспечить своих внуков,вот еслиб помог нашим клубам, было бы чем гордиться
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