Реакция Семака на сравнение с Фергюсоном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на сравнения с коллегой сэром Алексом Фергюсоном.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

Семак продлил контракт с «Зенитом» до 2030 года.

Тренер возглавляет команду с 2018 года.

– Вы уже чувствуете себя зенитовским сэром Алексом Фергюсоном или когда это ощущение будет?

– Нет, конечно. Я человек, который делает свою работу и пытается приносить какую-то пользу ближним людям. Тем, чем могу, помогаю. Конечно, многое дано, поэтому большой спрос. Что касается продления контракта, мы прекрасно все понимаем: есть результат, все довольны, тренер работает. Если нет результата, самое простое, что сделать с командой, – убрать тренера. Это абсолютно правильно! Команду не уберешь, это изменить по ходу сезона сложно, а тренера можно в любой момент поменять, освежить, насколько в этом будет необходимость.

Что касается всех сроков контракта, я отношусь к этому абсолютно спокойно. Благодарен руководству. Это сигнал доверия. И очень важно, что этот сигнал получили в тот момент, который был очень важным для клуба. Понятно, что, даже если бы мы в шестой раз не стали чемпионами, это был бы неплохой результат – взять пять чемпионств из шести. Но тем не менее эти разговоры вокруг гораздо поутихли, когда руководство выступило с пожеланием продлить соглашение. Таким образом они показали, что работа тренерского штаба устраивает клуб и в дальнейшем «Зенит» хотел бы идти вместе с нашим тренерским штабом. Нашему руководству большая благодарность за то, что они делают: и для команды, и для меня лично!