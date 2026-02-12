В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет

Лидер чемпионата Шотландии «Хартс» после победы над «Хибернианом» (1:0) в старейшем дерби мира увеличил отрыв от ближайшего преследователя в Премьершипе до 5 очков. Решающий гол в этой встрече был забит на 88-й минуте.
На счету клуба из Эдинбурга 57 очков после 26 матчей. У «Рейнджерс» 52 очка, а у «Селтика», который провел на игру меньше, – 51.
В следующем матче «Хартс» сыграет с «Рейнджерс» в гостях.
Турнир завершится 17 мая, команды проведут по 38 встреч.
Клубы из Глазго – «Селтик» или «Рейнджерс» – выигрывали чемпионат Шотландии 40 сезонов подряд.
- Последним клубом, помимо этих двух побеждавшим в турнире, был «Абердин» в сезоне-1984/85 под руководством Алекса Фергюсона.
- «Хартс» 4 раза выигрывал чемпионат Шотландии, но в последний раз это случилось в сезоне-1959/60.
Источник: телеграм-канал Sport Baza