  • В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет

В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет

12 февраля, 10:11
3

Лидер чемпионата Шотландии «Хартс» после победы над «Хибернианом» (1:0) в старейшем дерби мира увеличил отрыв от ближайшего преследователя в Премьершипе до 5 очков. Решающий гол в этой встрече был забит на 88-й минуте.

На счету клуба из Эдинбурга 57 очков после 26 матчей. У «Рейнджерс» 52 очка, а у «Селтика», который провел на игру меньше, – 51.

В следующем матче «Хартс» сыграет с «Рейнджерс» в гостях.

Турнир завершится 17 мая, команды проведут по 38 встреч.

Клубы из Глазго – «Селтик» или «Рейнджерс» – выигрывали чемпионат Шотландии 40 сезонов подряд.

  • Последним клубом, помимо этих двух побеждавшим в турнире, был «Абердин» в сезоне-1984/85 под руководством Алекса Фергюсона.
  • «Хартс» 4 раза выигрывал чемпионат Шотландии, но в последний раз это случилось в сезоне-1959/60.

Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Шотландия. Премьер-лига Хиберниан Хартс Рейнджерс Селтик
Комментарии (3)
Император Бомжей
1770883255
Да еще пол чемпионата играть и отрыв небольшой совсем, рано цыплят считать)))
Ответить
Айболид
1770887545
За "Хибс" чуваки из "На игле" И.Уэлша топили .
Ответить
k611
1770888040
Для разнообразия и радости болельщиков этого клуба было бы неплохо...
Ответить
12 февраля
3
