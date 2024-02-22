Джо Харт завершит карьеру по окончании сезона

Английский вратарь Джо Харт сообщил «Селтику», что текущий сезон станет для него последним в профессиональной карьере.
Он выступает за команду из Глазго с 2021 года и проводит в ней третий сезон.
- Харт наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Сити», где он играл с 2006 по 2018 года. За этот период он несколько раз уходил в аренду: в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем», «Торино» и «Вест Хэм». Также он играл за «Шрусбери Таун», «Бернли» и «Тоттенхэм».
- На счету Харта 75 матчей за сборную Англии с 2008 по 2017 годы.
- В составе «Манчестер Сити» Харт по два раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок лиги, один раз – Кубок Англии.
- В составе «Селтика» в сезоне-2021/22 он победил в чемпионате Шотландии и Кубке лиги. В сезоне-2022/23 он вместе с командой сделал требл, выиграв национальный чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги.