Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными

На чемпионате мира-2026 произошла необычная ситуация.
В 1-м туре группового этапа Австралия с футболистом Гарри Суттаром победила Турцию со счетом 2:0.
В этот же день родной брат Суттара Джон вместе с Шотландией победил Гаити (1:0). Однако в отличие от брата шотландец остался в запасе и на поле не выходил.
Суттары родились в Шотландии, но Гарри воспользовался возможностью выступать за Австралию.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: «Бомбардир»