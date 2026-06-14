Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными

На чемпионате мира-2026 произошла необычная ситуация.

В 1-м туре группового этапа Австралия с футболистом Гарри Суттаром победила Турцию со счетом 2:0.

В этот же день родной брат Суттара Джон вместе с Шотландией победил Гаити (1:0). Однако в отличие от брата шотландец остался в запасе и на поле не выходил.

Суттары родились в Шотландии, но Гарри воспользовался возможностью выступать за Австралию.