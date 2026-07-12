Семин обвинил Холанда в вылете Норвегии с ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал поражение Норвегии от Англии (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Победа всегда требует очень много сил. Как раз у англичан особенно сил не было, поэтому победа была очень тяжeлой. На характере и волевых усилиях нашeлся топ-игрок, который решил исход противостояния. Я говорю о Беллингеме. В концовке матча мы видели, как Тухель вносил изменения, чтобы сохранить преимущество, потому что оно было уже не на стороне англичан. Победа есть победа.

У Норвегии выпал Холанд. Или травма, или его не нашли. Он же зависимый игрок. Было немного передач с фланга, а он опасен именно по этим качествам. Норвегия Холанда в этой игре потеряла, поэтому результат такой же», – сказал Семин.

Норвегия сыграла на ЧМ впервые с 1998 года.

Англия в полуфинале встретится с Аргентиной.

Англичане не брали титул ЧМ с 1966 года.

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