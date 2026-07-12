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Семин обвинил Холанда в вылете Норвегии с ЧМ-2026

Сегодня, 12:58
5

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал поражение Норвегии от Англии (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Победа всегда требует очень много сил. Как раз у англичан особенно сил не было, поэтому победа была очень тяжeлой. На характере и волевых усилиях нашeлся топ-игрок, который решил исход противостояния. Я говорю о Беллингеме. В концовке матча мы видели, как Тухель вносил изменения, чтобы сохранить преимущество, потому что оно было уже не на стороне англичан. Победа есть победа.

У Норвегии выпал Холанд. Или травма, или его не нашли. Он же зависимый игрок. Было немного передач с фланга, а он опасен именно по этим качествам. Норвегия Холанда в этой игре потеряла, поэтому результат такой же», – сказал Семин.

  • Норвегия сыграла на ЧМ впервые с 1998 года.
  • Англия в полуфинале встретится с Аргентиной.
  • Англичане не брали титул ЧМ с 1966 года.

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Источник: TIU
Чемпионат мира Норвегия. Элитсериен Манчестер Сити Англия Норвегия Холанд Эрлинг Семин Юрий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1783850984
Сёмин ты футбол смотрел или спал? Что Холлан один может сделать? Виновен в такой слабой игре именно Сольбакен как можно на край ставить еле волочащим ноги Сёрлота он как раз бы пригодился в концовке вместо самого Эрлинга. У тебя есть Бобб техничный скоростной, а он сидит на лавке тот же Нуса тоже в запасе да и тактику слишком осторожную выбрали заранее испугавшись англичан. Почему то с Бразилией играли более смелее. А вывод такой Норвегия немного, но слабей англичан Так что они должны выбить аргентинцев, которые ничего особенного на этом ЧМ не показывают скрипя проходят в полуфинал
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рылы
1783852745
кейн тоже не забил.
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evgevg13
1783854590
Бомба, и в чём обвинение?
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k611
1783855440
Норвегии свои моменты нужно было реализовывать, играли то они неплохо...
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