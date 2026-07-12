Губерниев спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Франция выиграет чемпионат мира-2026.

«Франция будет чемпионом мира!» – написал журналист про французов, которые в полуфинале встретятся с Испанией.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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