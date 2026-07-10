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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Губерниев написал стихотворение по ситуации с бензином

10 июля, 00:48
13

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о топливном кризисе в России.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«День прекрасный сегодня, бензина залил полный бак!

Не радоваться всему этому способен только полный мудак!

А завтра чудесным вечером футбольный эфир проведу!

Спокойно, взвешенно, уверенно!! Посылая всех на фиг и в…» – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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mikatv
1783634655
Бездарен во всем!
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Fju-2
1783635897
Как говорил один счастливый дедушка в 2023 году: "Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить".
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tradrenkow
1783636287
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Юбиляр
1783637003
Может, лучше — про ЧМ, а редактор? Там, про Месси и Роналдо? Ведь нельзя же! — год подряд То нас птичками пугают — Дескать, подлые, летают, То гном-гномыч что-то лает Про бензин нам извещают!...
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Вячеслав_fcsm
1783637444
А тут про матч тв можно писать?) итогом стыдно! Плати смотри, дети бошьшоготгорода🙈
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Бумбраш
1783649270
Туп,глуп,губаст...
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СильныйМозг
1783656781
Комментарий скрыт модератором
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docndoc
1783662254
М-да... Испанский стыд, да и только.
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zigbert
1783666434
Эти стихи отражают всю мешанину в его голове.
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aldo conte
1783672661
Таланлив чертяка. Но стихи ******.
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