Губерниев написал стихотворение по ситуации с бензином

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о топливном кризисе в России.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
«День прекрасный сегодня, бензина залил полный бак!
Не радоваться всему этому способен только полный мудак!
А завтра чудесным вечером футбольный эфир проведу!
Спокойно, взвешенно, уверенно!! Посылая всех на фиг и в…» – написал Губерниев.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева