Губерниев написал стихотворение по ситуации с бензином

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о топливном кризисе в России.

В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.

Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.

Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«День прекрасный сегодня, бензина залил полный бак!

Не радоваться всему этому способен только полный мудак!

А завтра чудесным вечером футбольный эфир проведу!

Спокойно, взвешенно, уверенно!! Посылая всех на фиг и в…» – написал Губерниев.