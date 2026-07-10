Определен лучший гол сезона РПЛ

Дмитрий Воробьев, нападающий «Локомотива», получил приз за лучший гол в ворота ЦСКА в прошедшем сезоне на премии «Герои РПЛ».

В матче 12-го тура чемпионата России форвард поразил ворота армейцев ударом от углового флага практически с нулевого угла.

Церемония вручения наград прошла в московском Центре кино «Мосфильм».