Определен лучший гол сезона РПЛ

Дмитрий Воробьев, нападающий «Локомотива», получил приз за лучший гол в ворота ЦСКА в прошедшем сезоне на премии «Герои РПЛ».
В матче 12-го тура чемпионата России форвард поразил ворота армейцев ударом от углового флага практически с нулевого угла.
Церемония вручения наград прошла в московском Центре кино «Мосфильм».
- Форвард перешел в «Локомотив» летом 2024 года.
- В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Бомбардир»