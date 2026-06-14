Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити

22-летний шотландский болельщик Крейг Фергюсон прошел пешком более 5600 километров от Лос-Анджелеса до Бостона, чтобы попасть на матч открытия ЧМ-2026 с участием сборной Шотландии.

Фергюсон, уроженец Пейсли, преодолел путь через 14 штатов за 109 дней – с конца февраля по 12 июня. Весь маршрут он проделал в килте.

Акция под названием Tartan Trek была посвящена сбору средств для благотворительной организации Scottish Action for Mental Health, которая занимается помощью мужчинам с ментальными проблемами. Фергюсон посвятил этот поход отцу своего лучшего друга, который покончил с собой семь лет назад.

«Я всегда хотел показать парням, что проявлять эмоции, переживать трудные времена и просто быть человеком – это не слабость, а суперсила», – сказал Фергюсон.

Изначальной целью было собрать 1 млн фунтов (около 1,3 млн долларов). За день до финиша первый министр Шотландии Джон Суинни позвонил Фергюсону и сообщил, что правительство страны направит 400 тысяч в пользу благотворительной организации. По состоянию на утро 12 июня сумма пожертвований превысила 1 058 000.

«То, что начиналось как идея 20-летнего парня, который хотел немного изменить мир, превратилось в признание, реальные перемены и финансирование на уровне правительства страны, которой я горжусь», – отметил Фергюсон.

По пути шотландцу удалось встретиться с певцом Льюисом Капальди и комиком Крейгом Фергюсоном, а также провести символический ввод мяча в игру перед товарищеским матчем Шотландии против Боливии в Нью-Йорке.

В финальной миле к Фергюсону присоединилась толпа болельщиков в шотландской атрибутике – под звуки волынок он дошел до монумента Soldiers and Sailors в Бостон-Коммон.

«Я хочу, чтобы люди унесли с собой немного надежды, немного вдохновения – что есть люди, готовые на большие дела ради других», – сказал Фергюсон.