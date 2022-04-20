- 20 апреля 2022
- 10:33 «Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
- 9 января 2022
- 18:51 Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
- 18:39 Фото 17-летний Гордон – второй в списке самых молодых авторов гола «Ливерпуля». Он опередил Оуэна 1
- 15:21 «Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери» 5
- 5 февраля 2020
- 11:44 «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» 40 матчей подряд 2
- 01:18 Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
- 4 февраля 2020
- 22:12 Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
- 09:07 Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери» 3
- 28 января 2020
- 19:43 «Ливерпуль» в Шрусбери впервые за два года не выиграл матч, забив 2+ гола
- 18:29 Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
- 27 января 2020
- 00:15 Клопп: «Ничья – это минимум, которого заслуживал «Шрусбери»
- 26 января 2020
- 21:52 Кубок Англии. «Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери», ведя 2:0 к 65-й минуте 1
- 15 января 2020
- 00:58 Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала 1
- 6 февраля 2019
- 00:55 Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
- 26 января 2019
- 20:00 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты 1
- 17 января 2018
- 01:18 Кубок Англии. «Лестер» прошел «Флитвуд» благодаря VAR, «Вест Хэм» за три часа игрового времени не забил «Шрусбери»
- 7 января 2018
- 18:55 Кубок Англии. «Вест Хэм» не смог победить «Шрусбери», «землеройки» не проигрывают с ноября
- 17:55 Фото Харт попросил у болельщиков кепку во время матча с «Шрусбери» 5
- 2 марта 2016
- 17:24 Нападающий «МЮ» Кин может пропустить остаток сезона
- 23 февраля 2016
- 11:09 Ван Гаал: «Противоречивый штрафной «МЮ» позаимствовал у «Мидтьюлланда» 3
- 10:05 Каспер Шмейхель и Симэн разгневаны вторым голом «МЮ» в матче против «Шрусбери»
- 01:44 Ван Гаал: «Мы участвуем во всех турнирах и можем бороться за много титулов» 1