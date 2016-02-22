Ван Гаал: «Мы должны снова заставить всех бояться «МЮ»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против "Шрусбери".

"Если посмотреть на последние матчи, то видно, что соперники больше не боятся "Манчестер Юнайтед". Но мы должны снова внушить им страх. Для этого нужно выиграть несколько матчей подряд.

Нельзя продолжать проигрывать и дальше, и весь вопрос в том, как мы настроимся на этот матч, потому что "Шрусбери" будет играть в той же манере, что и "Мидтьюлланд". Нам придется справиться с этим, лучше держать мяч и не допускать необязательных потерь", – сказал ван Гаал.