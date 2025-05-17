Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в финале Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:1).

«Мы не забили, поздравляем «Пэлас» с победой. Мы сделали все возможное. Мы были более агрессивны. Но ты не победишь, если не забиваешь.

Мои футболисты сыграли очень хорошо – лучше, чем в прошлогоднем финале против «Манчестер Юнайтед». В футболе так иногда бывает. У нас был отличный шанс в конце», – цитирует Гвардиолу ВВС.