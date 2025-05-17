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Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии

Сегодня, 22:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в финале Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:1).

«Мы не забили, поздравляем «Пэлас» с победой. Мы сделали все возможное. Мы были более агрессивны. Но ты не победишь, если не забиваешь.

Мои футболисты сыграли очень хорошо – лучше, чем в прошлогоднем финале против «Манчестер Юнайтед». В футболе так иногда бывает. У нас был отличный шанс в конце», – цитирует Гвардиолу ВВС.

  • Единственный гол забил Эберечи Эзе.
  • «Кристал Пэлас» впервые в истории взял трофей.
  • Матч прошел на «Уэмбли».

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Кристал Пэлас Гвардиола Хосеп
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