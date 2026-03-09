Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
Сегодня, 22:22
Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Англии-2025/26.
«Манчестер Сити»
–
«Ливерпуль»
«Саутгемптон»
–
«Арсенал»
«Порт Вейл»
–
«Челси»
«Вест Хэм»
/
«Брентфорд»
–
«Лидс»
1
Источник:
твиттер Фабрицио Романо
Англия. Кубок
Манчестер Сити
Ливерпуль
Арсенал
Саутгемптон
Челси
Порт Вейл
Лидс
Вест Хэм
Брентфорд
