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Англия. Вторая лига
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Порт Вейл
€ 6,33 млн
Порт Вейл
Сток-он-Трент
Англия. Вторая лига
Стадион:
Вейл Парк
Сайт:
http://www.port-vale.co.uk/
Тренер:
Энди Кросби
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Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Трансляция
«Порт Вейл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:50
«Порт Вейл» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.24 08:19
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
2023.12.20 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2023.11.02 07:43
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
2020.01.05 14:59
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Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
2020.01.05 01:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
2020.01.04 22:24
Игрок «Порт Вейла» Поп забил «Манчестер Сити». Это его седьмой гол в последних семи матчах Кубка Англии
2020.01.04 21:30
Новичок «Лидса» оформил хет-трик тремя первыми ударами за клуб в дебютном матче
2017.08.10 01:48
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Балотелли может продолжить карьеру во втором или третьем дивизионе Англии
2016.08.18 10:24
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Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
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