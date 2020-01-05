- 5 января 2020
- 14:59 Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки» 1
- 01:00 Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50» 1
- 4 января 2020
- 22:24 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
- 21:30 Игрок «Порт Вейла» Поп забил «Манчестер Сити». Это его седьмой гол в последних семи матчах Кубка Англии
- 20:58 Зинченко забил первый за 360 дней гол за «Сити» 3
- 10 августа 2017
- 01:48 Новичок «Лидса» оформил хет-трик тремя первыми ударами за клуб в дебютном матче 2
- 18 августа 2016
- 10:24 Балотелли может продолжить карьеру во втором или третьем дивизионе Англии 4