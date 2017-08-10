Новичок «Лидса» оформил хет-трик тремя первыми ударами за клуб в дебютном матче

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Матч первого раунда Кубка Лиги между «Лидс Юнайтед» и «Порт Вейл» завершился победой хозяев со счетом 4:1.
Хет-триком отметился форвард Саму Сайс, сыгравший первый матч за «Лидс». 26-летний воспитанник «Реала» забил три гола тремя первым ударами за клуб – на 12-й, 60-й и 62-й минутах.
До перехода в английский клуб Сайс выступал за клуб Сегунды «Уэска». Сумма перехода в «Юнайтед» составила 3,5 миллиона евро.
В Кастильи нападающий числился с 1999 по 2008 год.