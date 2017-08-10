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    Новичок «Лидса» оформил хет-трик тремя первыми ударами за клуб в дебютном матче

    Матч первого раунда Кубка Лиги между «Лидс Юнайтед» и «Порт Вейл» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

    Хет-триком отметился форвард Саму Сайс, сыгравший первый матч за «Лидс». 26-летний воспитанник «Реала» забил три гола тремя первым ударами за клуб – на 12-й, 60-й и 62-й минутах.

    До перехода в английский клуб Сайс выступал за клуб Сегунды «Уэска». Сумма перехода в «Юнайтед» составила 3,5 миллиона евро.

    В Кастильи нападающий числился с 1999 по 2008 год.

    Источник: Opta

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    10.08.2017 01:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 августа 2017, 23:11

      Всё, звездой будет! В ПСЖ срочно продайте его за 300 миллионов евро. Неймар говно по сравнению с ними

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 августа 2017, 06:11

      Лидс! Лидс! Лидс!
      Хотя если точно, то вряд ли он 50 минут ходил без мяча, первым мог быть только удар приведший к первому голу.

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