Новичок «Лидса» оформил хет-трик тремя первыми ударами за клуб в дебютном матче

Матч первого раунда Кубка Лиги между «Лидс Юнайтед» и «Порт Вейл» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Хет-триком отметился форвард Саму Сайс, сыгравший первый матч за «Лидс». 26-летний воспитанник «Реала» забил три гола тремя первым ударами за клуб – на 12-й, 60-й и 62-й минутах.

До перехода в английский клуб Сайс выступал за клуб Сегунды «Уэска». Сумма перехода в «Юнайтед» составила 3,5 миллиона евро.

В Кастильи нападающий числился с 1999 по 2008 год.