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Сперцян отказал английскому клубу

2 июня, 16:16
24

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отклонил предложение от неназванного клуба Чемпионшипа.

Англичане предлагали за трансфер 20 миллионов евро, но сам игрок ответил отказом из-за нежелания играть во втором дивизионе.

Сперцяна планировали подписать под задачу выхода команды в АПЛ, но это его не убедило.

Ранее полузащитником активно интересовался «Саутгемптон» из Чемпионшипа.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
  • У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (24)
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Kороче
1780406853
Ну раз Сперцян отказывает английским клубам,тогда все европейские клубы откажутся--пойдет играть в армянский "Арарат".Он географически тоже европейский клуб.
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Император 1
1780407377
На высшем уровне на его симуляции никто поддаваться не будет, так что не смысла отказываться
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Томик
1780407992
Что творится в мире! Один отказывается от 23 миллионов(ну там клуб турецкий, конечно - негоже), другой посылает английский клуб с его предложением... Как дальше жить?
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ScarlettOgusania
1780408051
Эдик в ПСЖ хочет, а не берёт его жлобьё французское...🤣
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АЛЕКС 58
1780408267
Ещё один с короной на голове.
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k611
1780409399
Уровень Чемпионшипа довольно высокий. Интенсивность игры большая. Ломаться там Сперцян часто будет, лазарет ему обеспечен. Так что правильное решение.
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ЯНикПоменял
1780410339
Так и затухнет симулянт у быков.
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mutabor0992
1780413822
пЭдуард цены себе не сложит...Так и будет в восходящих...А потом как кАнифей,будет рассказывать,что кто то когда то интересовался им в АПЛ!гыыы
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Oldtrafford83
1780464041
Дебил, Шип посильнее РПЛ будет))
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