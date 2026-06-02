Сперцян отказал английскому клубу

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отклонил предложение от неназванного клуба Чемпионшипа.

Англичане предлагали за трансфер 20 миллионов евро, но сам игрок ответил отказом из-за нежелания играть во втором дивизионе.

Сперцяна планировали подписать под задачу выхода команды в АПЛ, но это его не убедило.

Ранее полузащитником активно интересовался «Саутгемптон» из Чемпионшипа.