«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого

«Халл Сити» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26, обыграв «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа.

Решающий матч прошeл на лондонском «Уэмбли» и завершился со счeтом 1:0. Единственный мяч на пятой добавленной минуте забил Оливер Макбарни, нападающий «Халл Сити». Главным арбитром встречи работал австралиец Джарред Джиллетт.