«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого

Вчера, 19:56
1

«Халл Сити» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26, обыграв «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа.

Решающий матч прошeл на лондонском «Уэмбли» и завершился со счeтом 1:0. Единственный мяч на пятой добавленной минуте забил Оливер Макбарни, нападающий «Халл Сити». Главным арбитром встречи работал австралиец Джарред Джиллетт.

  • В полуфинале «тигры» прошли «Миллуолл» (0:0, 2:0). «Мидлсбро» в своей паре уступил «Саутгемптону» (0:0, 0:1), однако «святым» присудили техническое поражение.
  • Причиной стала несанкционированная видеосъeмка тренировок других клубов.
  • Прямые путeвки в АПЛ ранее завоевали «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун».

Источник: «Бомбардир»
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Мидлсбро Халл Сити
Дважды два
1779555689
Слуцкого тут вспомнили, случайного человека в английском футболе.
