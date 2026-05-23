«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого

«Халл Сити» вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26, обыграв «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа.
Решающий матч прошeл на лондонском «Уэмбли» и завершился со счeтом 1:0. Единственный мяч на пятой добавленной минуте забил Оливер Макбарни, нападающий «Халл Сити». Главным арбитром встречи работал австралиец Джарред Джиллетт.
- В полуфинале «тигры» прошли «Миллуолл» (0:0, 2:0). «Мидлсбро» в своей паре уступил «Саутгемптону» (0:0, 0:1), однако «святым» присудили техническое поражение.
- Причиной стала несанкционированная видеосъeмка тренировок других клубов.
- Прямые путeвки в АПЛ ранее завоевали «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун».
