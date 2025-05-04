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Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ

Сегодня, 15:55

После матчей заключительного 46-го тура Чемпионшипа определились 4 клуба, которые сыграют в плей-офф турнира за место в АПЛ.

Ими стали «Шеффилд Юнайтед», набравший 90 очков, «Сандерленд» (76 очков), «Ковентри Сити» (69) и «Бристоль Сити» (68). Они заняли в турнирной таблице места с 3-го по 6-е.

В полуфиналах плей-офф сыграют «Бристоль Сити» – «Шеффилд Юнайтед» (8 и 12 мая) и «Ковентри Сити» – «Сандерленд» (9 и 13 мая). Победители 1/2 финала сыграют в решающем матче. Финал пройдет на стадионе «Уэмбли». Победитель игры завоюет путевку в АПЛ. Дата проведения решающей встречи будет объявлена позднее.

1-е место в Чемпионшипе занял «Лидс Юнайтед», набравший 100 очков. Он опередил «Бернли», на счету которого столько же очков, по разнице мячей. Обе команды напрямую вышли в АПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Бристоль Сити Сандерленд Ковентри
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