«Лестер» существенно превысил лимит убытков за последние три сезона

«Лестер» отчитался об убытках на сумму 89,7 миллиона фунтов в сезоне-2022/23, несмотря на доходы от продажи игроков в размере 74,8 миллиона фунтов.
Общие убытки «лис» за последние три года составили 215,3 миллиона фунтов при допустимых 105 миллионах.
В этом сезоне за превышение этого лимита АПЛ сняла очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест».
- В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Лестер» идет 3-м после 40 туров, отставая от лидирующего «Ипсвича» на 2 очка при матче в запасе.
- Сообщалось, что «Лестеру» грозит снятие очков в следующем сезоне АПЛ.