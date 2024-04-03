«Лестер» существенно превысил лимит убытков за последние три сезона

«Лестер» отчитался об убытках на сумму 89,7 миллиона фунтов в сезоне-2022/23, несмотря на доходы от продажи игроков в размере 74,8 миллиона фунтов.

Общие убытки «лис» за последние три года составили 215,3 миллиона фунтов при допустимых 105 миллионах.

В этом сезоне за превышение этого лимита АПЛ сняла очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест».