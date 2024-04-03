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    • «Лестер» существенно превысил лимит убытков за последние три сезона

    «Лестер» существенно превысил лимит убытков за последние три сезона

    «Лестер» отчитался об убытках на сумму 89,7 миллиона фунтов в сезоне-2022/23, несмотря на доходы от продажи игроков в размере 74,8 миллиона фунтов.

    Общие убытки «лис» за последние три года составили 215,3 миллиона фунтов при допустимых 105 миллионах.

    В этом сезоне за превышение этого лимита АПЛ сняла очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

    • В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Лестер» идет 3-м после 40 туров, отставая от лидирующего «Ипсвича» на 2 очка при матче в запасе.
    • Сообщалось, что «Лестеру» грозит снятие очков в следующем сезоне АПЛ.

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    Источник: BBC

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    03.04.2024 17:01
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