«Бавария» купила форварда «Кристал Пэлас» за 45 миллионов

«Бавария» оформила трансфер нападающего «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Контракт на пять лет.

Немцы заплатили за 22-летнего француза 45 миллионов фунтов стерлингов + 5 миллионов в виде бонусов.

В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 передачами.

Игрок вошел в состав сборной Франции на Олимпийские игры-2024.

«Баварию» в начале межсезонья принял Венсан Компани.

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