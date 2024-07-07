«Бавария» купила форварда «Кристал Пэлас» за 45 миллионов

«Бавария» оформила трансфер нападающего «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Контракт на пять лет.
Немцы заплатили за 22-летнего француза 45 миллионов фунтов стерлингов + 5 миллионов в виде бонусов.
- В минувшем сезоне АПЛ Олисе провел 19 матчей, в которых отличился 10 голами и 6 передачами.
- Игрок вошел в состав сборной Франции на Олимпийские игры-2024.
- «Баварию» в начале межсезонья принял Венсан Компани.
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Источник: официальный сайт «Баварии»