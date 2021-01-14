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Венсан Компани
Венсан Компани
Завершил карьеру
10 апреля 1986 (40)
#4 | Защитник
191 см | 85 кг
Бельгия | ДР Конго
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Публикации
Фото
Болельщики признали Азара иконой бельгийского футбола
2021.01.14 13:32
6
Компани завершил карьеру футболиста
2020.08.17 13:10
4
The Times: Компани отказался работать в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити»
2020.05.30 15:10
Фото
Ван Дейк, Азар и Кейн – в символической сборной десятилетия в АПЛ по версии BBC
2019.12.20 07:00
6
Прощальный матч Компани. Легенды «Манчестер Сити» сыграли вничью с легендами АПЛ
2019.09.12 00:22
4
Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы
2019.09.11 19:29
6
Компани не будет играющим тренером «Андерлехта» во время матчей
2019.08.23 06:47
Зинченко: «Я плакал из-за ухода Компани»
2019.07.22 11:51
6
Насри – о переходе в «Андерлехт»: «Я хотел остаться в Европе, деньги для меня не на первом месте»
2019.07.10 07:11
2
Компани – в адрес «Челси»: «Подписывайте Лэмпарда. Он – тот, кто вам нужен»
2019.06.25 19:20
1
Фото
«Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи
2019.05.20 22:43
6
«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену Компани
2019.05.20 19:44
3
Фото
Зинченко – Компани: «Спасибо за все, что ты делал для меня»
2019.05.20 09:20
«Андерлехт» объявил о возвращении Компани. Защитник будет играющим тренером
2019.05.19 13:37
5
Компани – «Манчестер Сити»: «Я в долгу перед вами, парни!»
2019.05.19 12:53
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани
2019.05.19 11:27
5
Компани: «Силва на 50% клоун, на 50% лидер. Когда это изменится, он может стать капитаном «Манчестер Сити»
2019.05.13 23:40
3
Компани забивает в девяти сезонах АПЛ
2019.05.07 08:13
Линекер: «Гол Компани должны признать лучшим в сезоне»
2019.05.07 06:46
6
Видео
Агуэро – Компани после матча с «Лестером»: «Я орал тебе, чтобы ты не бил по воротам»
2019.05.07 01:45
1
Гол Компани «Лестеру» – первый удар защитника в створ из-за пределов штрафной за пять лет
2019.05.07 00:10
8
Каждый игрок «Манчестер Сити» оплатит болельщикам автобус до Уэмбли на финал кубка Англии
2019.04.19 11:52
4
Болельщики признали Компани лучшим защитником-легионером в истории АПЛ, Петера Шмейхеля – лучшим вратарем
2019.03.25 07:21
3
Витсель, Де Брюйне и Компани не сыграют с Россией в матче отбора к Евро-2020
2019.03.15 15:59
13
Компани: «Манчестер Сити» знает, что «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ»
2019.03.11 13:03
1
Daily Mail: Компани продлит контракт с «Сити» на сезон с сокращением зарплаты
2019.02.14 13:46
Гвардиола: «Хотел бы, чтобы Компани остался в «Сити». Он один из лучших центральных защитников, которых я видел»
2019.01.09 13:59
1
Клопп – о нарушении на Салахе: «Мне нравится Компани, но почему это не красная карточка?»
2019.01.04 01:31
9
Компани: «Я бы хотел, чтобы Де Брюйне был готов к оставшейся части сезона»
2019.01.02 23:18
Компани: «Манчестер Сити» не нужно сейчас зацикливаться на очках»
2018.12.30 20:31
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2
3
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Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
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Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
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Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
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Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
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РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
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Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
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