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    Зинченко – Компани: «Спасибо за все, что ты делал для меня»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил своего партнера по команде Венсана Компани.

    • В воскресенье клуб объявил об уходе бельгийца по окончании сезона.
    • 33-летний футболист вернется в «Андерлехт», где станет играющим тренером.

    «Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это все – о лучшем капитане в мире! Я абсолютно счастлив, что делил с ним раздевалку на протяжении двух сезонов. Спасибо за все, что ты делал для меня. Желаю тебе всего самого лучшего, друг. «Манчестер Сити» любит тебя больше, чем ты можешь себе представить», – написал Зинченко в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@zinchenko_96)

    Источник: Инстаграм Александра Зинченко

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