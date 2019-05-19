Зинченко – Компани: «Спасибо за все, что ты делал для меня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил своего партнера по команде Венсана Компани.

В воскресенье клуб объявил об уходе бельгийца по окончании сезона.

33-летний футболист вернется в «Андерлехт», где станет играющим тренером.

«Легенда! Пример! Лидер! Чемпион! Это все – о лучшем капитане в мире! Я абсолютно счастлив, что делил с ним раздевалку на протяжении двух сезонов. Спасибо за все, что ты делал для меня. Желаю тебе всего самого лучшего, друг. «Манчестер Сити» любит тебя больше, чем ты можешь себе представить», – написал Зинченко в инстаграме.