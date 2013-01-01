Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Каждый игрок «Манчестер Сити» оплатит болельщикам автобус до Уэмбли на финал кубка Англии

    Футболисты основного состава «Манчестер Сити» оплатят стоимость 26 автобусов от Манчестера до Лондона на финал кубка Англии против «Уотфорда».

    На каждого футболиста – стоимость одного полного автобуса.

    «Болельщики поддерживали нас на протяжении всего сезона. Сложно посещать столько выездных матчей, особенно за пределами Англии. Мы ценим это и благодарим каждого, кто вместо с командой. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Через оплату автобусов мы хотим поблагодарить всех болельщиков», – заявил капитан «Сити» Венсан Компани.

    • Накануне «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».
    • Финал Кубка Англии состоится 18 мая в 19:00 по московскому времени.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      Борат 7 минут назад

      вот бы уотфорд их обул была б жарища !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru