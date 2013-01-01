Каждый игрок «Манчестер Сити» оплатит болельщикам автобус до Уэмбли на финал кубка Англии

вот бы уотфорд их обул была б жарища !
Футболисты основного состава «Манчестер Сити» оплатят стоимость 26 автобусов от Манчестера до Лондона на финал кубка Англии против «Уотфорда».
На каждого футболиста – стоимость одного полного автобуса.
«Болельщики поддерживали нас на протяжении всего сезона. Сложно посещать столько выездных матчей, особенно за пределами Англии. Мы ценим это и благодарим каждого, кто вместо с командой. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Через оплату автобусов мы хотим поблагодарить всех болельщиков», – заявил капитан «Сити» Венсан Компани.
- Накануне «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».
- Финал Кубка Англии состоится 18 мая в 19:00 по московскому времени.