Каждый игрок «Манчестер Сити» оплатит болельщикам автобус до Уэмбли на финал кубка Англии

Футболисты основного состава «Манчестер Сити» оплатят стоимость 26 автобусов от Манчестера до Лондона на финал кубка Англии против «Уотфорда».

На каждого футболиста – стоимость одного полного автобуса.

«Болельщики поддерживали нас на протяжении всего сезона. Сложно посещать столько выездных матчей, особенно за пределами Англии. Мы ценим это и благодарим каждого, кто вместо с командой. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Через оплату автобусов мы хотим поблагодарить всех болельщиков», – заявил капитан «Сити» Венсан Компани.