Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа

«Арсенал» в четвертьфинале Кубка Англии уступил «Саутгемптону» из Чемпионшипа. У лондонцев забил только Виктор Дьекереш, в то время как соперник забил дважды.
«Саутгемптон» вышел в полуфинал, который проведет на «Уэмбли».
Представитель Чемпионшипа не проигрывает с 17 января. У «Арсенала» второе кубковое поражение подряд.
Впереди у «Арсенала» встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга».
Англия. Кубок. 1/4 финала
Саутгемптон - Арсенал - 2:1 (1:0)Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Стюарт, 35; 1:1 - В. Дьекереш, 68; 2:1 - Ш. Чарльз, 85.
