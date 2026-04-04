Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа

«Арсенал» в четвертьфинале Кубка Англии уступил «Саутгемптону» из Чемпионшипа. У лондонцев забил только Виктор Дьекереш, в то время как соперник забил дважды.

«Саутгемптон» вышел в полуфинал, который проведет на «Уэмбли».

Представитель Чемпионшипа не проигрывает с 17 января. У «Арсенала» второе кубковое поражение подряд.

Впереди у «Арсенала» встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга».