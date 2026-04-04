Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа

4 апреля, 23:56
6

«Арсенал» в четвертьфинале Кубка Англии уступил «Саутгемптону» из Чемпионшипа. У лондонцев забил только Виктор Дьекереш, в то время как соперник забил дважды.

«Саутгемптон» вышел в полуфинал, который проведет на «Уэмбли».

Представитель Чемпионшипа не проигрывает с 17 января. У «Арсенала» второе кубковое поражение подряд.

Впереди у «Арсенала» встреча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Спортинга».

Англия. Кубок. 1/4 финала
Саутгемптон - Арсенал - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Р. Стюарт, 35; 1:1 - В. Дьекереш, 68; 2:1 - Ш. Чарльз, 85.
Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Арсенал Саутгемптон
Комментарии (6)
сКесУом
1775336315
Какие же жалкие мрази...
Ответить
гидромашина
1775336460
Это Англия.Там всегда нежданчики.
Ответить
Юрбан-Зенит
1775337833
Им этот кубок нафиг не нужен, выпустили резерв. У них через 2 дня куда более важный матч
Ответить
Император 1
1775337914
Главное АПЛ возьмите
Ответить
Oldtrafford83
1775367402
За.л.упл всё ближе))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775369925
Канониры решили все силы бросить на АПЛ. Вот и слили кубок. Гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
