В «Динамо» назвали причину увольнения Гусева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб прекратил сотрудничество с тренером Роланом Гусевым.

Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре 2025 года.

Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.

Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

– При Гусеве «Динамо» показывало неплохие результаты. Почему решили не продолжать сотрудничество?

– Это было непростое решение, потому что были аргументы как в пользу Гусева, так и в отношении Шварца. Решение принял совет директоров.

После назначения Сандро стало очевидно, что мы попрощаемся с Гусевым – он готов тренировать самостоятельно, а не соглашаться на предложенную роль ниже.

Желаем Гусеву развития, чтобы он стал тренером РПЛ!