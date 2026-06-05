Перес анонсировал три подписания в случае победы на выборах президента «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что клуб договорился с Жозе Моуринью и двумя защитниками.

«Я подписал контракты с Жозе Моуринью, Ибраима Конате и Дензелом Дюмфрисом. Мы подпишем много игроков», – пообещал Перес, которому 7 июня предстоит участие в президентских выборах.