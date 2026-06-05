Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался, 20-миллионный трансфер «Зенита», клуб РПЛ может сменить главного тренера и другие новости

Кандидат в президенты «Реала» пообещал купить Холанда – «Манчестер Сити» пригрозил подать в суд

Клуб РПЛ может сменить главного тренера

«Зенит» договорился о покупке нападающего за 20 миллионов

Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался, но парижане могут вернуться к переговорам при одном условии

Кержаков вошел в тренерский штаб «Зенита»

В «Сосьедаде» приняли итоговое решение по Захаряну

Появился новый претендент на спартаковца Барко

Сперцян приостановил переговоры с «Аль-Ахли» из-за европейского клуба

ЦСКА пытается перехватить трансферную цель «Зенита»

«Ливерпуль» объявил имя нового главного тренера

Перес анонсировал три подписания и пообещал рекордный трансфер для «Реала»