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  • Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался, 20-миллионный трансфер «Зенита», клуб РПЛ может сменить главного тренера и другие новости

Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался, 20-миллионный трансфер «Зенита», клуб РПЛ может сменить главного тренера и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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