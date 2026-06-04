В «Сосьедаде» приняли итоговое решение по Захаряну

Российский полузащитник Арсен Захарян вряд ли останется в «Реал Сосьедаде» на следующий сезон.

В клубе из Сан-Себастьяна высоко оценивают технические навыки игрока, но считают, что ему нужно набраться опыта в другой команде, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги.

В «Сосьедаде» недовольны нестабильностью Захаряна. Будут рассматривать как варианты с полноценной продажей, так и с арендой.