В «Сосьедаде» приняли итоговое решение по Захаряну

Российский полузащитник Арсен Захарян вряд ли останется в «Реал Сосьедаде» на следующий сезон.
В клубе из Сан-Себастьяна высоко оценивают технические навыки игрока, но считают, что ему нужно набраться опыта в другой команде, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги.
В «Сосьедаде» недовольны нестабильностью Захаряна. Будут рассматривать как варианты с полноценной продажей, так и с арендой.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
- У российского футболиста контракт до 2029 года.
Источник: AS