Перес готовит рекордный трансфер для «Реала»: «Я предложу 150 миллионов»

Президент «Реала» Флорентино Перес анонсировал покупку топ-футболиста в случае переизбрания на выборах 7 июня.

«Во вторник я сделаю предложение в размере 150 миллионов евро. Это прекрасный игрок из топ-клуба, выступающего в Лиге чемпионов. Он играет в полузащите и нападении.

Это будет рекордное предложение в истории «Реала». Это не Олисе, не Доку, не Холанд. Этот игрок не выступает в АПЛ.

Мадридисты, готовьтесь к следующей неделе! Готовьтесь ко вторнику! Это очень будоражащий футболист», – сказал Перес.