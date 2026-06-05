Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг игроков РПЛ с наивысшей трансферной стоимостью.
Первое место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Топ-10 выглядит так:
- Алексей Батраков («Локомотив») – 29-33 млн евро;
- Педро («Зенит») – 28-32 млн евро;
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 27-31 млн евро;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – 15-18 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 15-18 млн евро;
- Манфред Угальде («Спартак») – 9-11 млн евро;
- Велдин Ходжа («Рубин») – 5,2-6,1 млн евро;
- Дмитрий Пестряков («Акрон») – 5,2-6 млн евро;
- Брайан Хиль («Балтика») – 4,3-5 млн евро;
- Максим Самородов («Ахмат») – 3,5-4,1 млн евро.
Источник: CIES Footbal Observatory