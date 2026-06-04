Кандидаты в президенты «Реала» определились с тренерами на случай победы в выборах

Мадридский «Реал» этим летом возглавит Жозе Моуринью или Юрген Клопп.
63-летний португалец – это кандидатура действующего президента клуба Флорентино Переса.
Другой претендент на руководящую должность Энрике Рикельме собирается назначить 58-летнего немца.
Выборы президента «Реала» запланированы на воскресенье, 7 июня.
- Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию. Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.
- Моуринью готов уйти из «Бенфики» ради возвращения в Мадрид. За него придется выплатить 15 млн евро неустойки.
- «Реал» закончил два сезона подряд без крупных трофеев.
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо