Сперцян приостановил переговоры с «Аль-Ахли» из-за европейского клуба

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не спешит с переходом в «Аль-Ахли».

Он приостановил переговоры с саудовским клубом на фоне интереса со стороны «Комо».

Около месяца назад главный тренер итальянской команды Сеск Фабрегас лично звонил Сперцяну.

25-летний полузащитник предпочитает продолжить карьеру в «Комо», но официального предложения от клуба Серии А до сих пор нет.