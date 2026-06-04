Сперцян приостановил переговоры с «Аль-Ахли» из-за европейского клуба

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не спешит с переходом в «Аль-Ахли».
Он приостановил переговоры с саудовским клубом на фоне интереса со стороны «Комо».
Около месяца назад главный тренер итальянской команды Сеск Фабрегас лично звонил Сперцяну.
25-летний полузащитник предпочитает продолжить карьеру в «Комо», но официального предложения от клуба Серии А до сих пор нет.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова