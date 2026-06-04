Карпин сделал заявление о перспективах 18-летнего Ибрагимова из «МЮ» в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высоко отозвался о новичке национальной команды Амире Ибрагимове из «Манчестер Юнайтед».

«Вероятность того, что завтра [в товарищеском матче с Буркина-Фасо] дебютирует, высокая.

Чуть больше узнали, увидели, поговорили, теорию провели. Могу сказать, что у него есть все те качества, что мы видели по его игре за юношеские команды «Манчестер Юнайтед». Интенсивный, резкий, хорошо оснащен технически, «объемный» футболист.

Ребята это могут опровергнуть или подтвердить, они с ним неделю тренируются. Если не остановится в росте, то в перспективе это большой помощник будет для сборной», – сказал Карпин.