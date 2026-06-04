Карпин сделал заявление о перспективах 18-летнего Ибрагимова из «МЮ» в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высоко отозвался о новичке национальной команды Амире Ибрагимове из «Манчестер Юнайтед».
«Вероятность того, что завтра [в товарищеском матче с Буркина-Фасо] дебютирует, высокая.
Чуть больше узнали, увидели, поговорили, теорию провели. Могу сказать, что у него есть все те качества, что мы видели по его игре за юношеские команды «Манчестер Юнайтед». Интенсивный, резкий, хорошо оснащен технически, «объемный» футболист.
Ребята это могут опровергнуть или подтвердить, они с ним неделю тренируются. Если не остановится в росте, то в перспективе это большой помощник будет для сборной», – сказал Карпин.
- 18-летний Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ».
- На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.
- Россия еще сыграет с Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидадом и Тобаго (9 июня).
Источник: Спортс’’